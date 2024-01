Wien: Zwei Terrorverdächtige bleiben in U-Haft

Zwei von drei angeblichen Terroristen, die vor Weihnachten in einer Flüchtlingsunterkunft in Wien-Ottakring im Zusammenhang mit kolportierten Anschlagsplänen auf den Stephansdom sowie den Kölner Dom festgenommen worden sind, müssen noch vier weitere Wochen in U-Haft bleiben. Das gab das Wiener Landesgericht am Montag bekannt.