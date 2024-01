Terroralarm in Köln: Verdächtiger kommt nicht frei

Laut der „Bild“-Zeitung soll der Mann an den Vorbereitungen für einen Terroranschlag auf den Stephansdom oder Prater in Wien beteiligt gewesen sein. Der Zeitung zufolge soll er am 8. Dezember in Wien gewesen sein. Ein Islamisten-Anführer soll ihm Anweisungen gegeben haben. Auch am 19. Dezember soll der Tadschike in Österreich gewesen sein und mit einem in einem Wiener Asylheim lebenden Komplizen potenzielle Anschlagsziele ausspioniert haben.