Ein Bergdorf und bunte Lamas

Und was, wenn es mich anspuckt? „Keine Sorge, Lamas spucken nur bei Futterneid“, so die Mallnitzerin: „Wenn Rasputin jedoch zu gurgeln beginnt, seinen Hals nach hinten biegt und die Ohren anlegt, dann geh lieber in Deckung.“ Doch Stefanie versichert mir, dass so etwas bisher noch bei keiner Lama-Wanderung passiert ist. Beruhigt stapfen Rasputin und ich hinaus ins Winterwunderland.