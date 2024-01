So dirigiert eine Frau das Wiener Neujahrskonzert

Was sagt die Coachin für Female Leadership zu diesem Ratschlag?

„Grundsätzlich ist der Ratschlag nicht schlecht. Die Beziehungskomponente wird klar in den Vordergrund gestellt, was ganz bestimmt der Wahrheit entspricht. Und auch der Tipp mit einer gezielten Bewerbung trifft ins Schwarze. Je konkreter wir anmelden, wohin wir wollen, umso größer werden unsere Chancen, in Betracht gezogen zu werden. In meiner Arbeit als systemische Business Coaching mit Schwerpunkt auf Female Leadership sehe ich immer noch zu oft die (falsche) Bescheidenheit, mit der Frauen am Karriere-Parkett unterwegs sind“, so Vera Steinhäuser.