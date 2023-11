Vorarlbergerin dirigiert „Neujahrskonzert“

Zum 84. Mal findet im Jänner das Neujahrskonzert statt, und zum 84. Mal wird das Orchester von einem Mann dirigiert. Auf die Frage, warum das so ist, antwortete Dirigent Franz Welser-Möst in einem Interview: „Das Neujahrskonzert ist das Komplexeste, was man dirigieren kann. Es geht um Expertise.“ Er hat es den Frauen nicht zugetraut. Diese Aussage provozierte Verena Giesinger so sehr, dass sie bei einem Konzert ihres Schmusechors sich als Dirigentin des Neujahrskonzerts anbot.