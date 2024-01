Pkw rast durch Rettungsgasse: Jugendlichen gerammt

In einer wegen Staubildung geöffneten Rettungsgasse auf der Salzburger Tauernautobahn (A10) hat ein 57-Jähriger am Sonntagmorgen einen Jugendlichen angefahren. Der bosnische Pkw-Lenker hatte die für anrückende Rettungsfahrzeuge gebildete Gasse durchfahren, dabei touchierte er einen 14-jährigen Deutschen, der aus einem stehenden Auto gestiegen war. Beim Ausweichen krachte der Bosnier in zwei weitere stehende Autos.