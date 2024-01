Patriarch Kyrill beklagt „Angriffe auf Russland“

Patriarch Kyrill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche, hat die Russen in seiner Weihnachtspredigt zur Abwehr feindlicher Angriffe durch eine Festigung des Glaubens aufgerufen. „Das Vaterland durchschreitet heute einen schweren Teil seines historischen Wegs“, sagte er in der Messe in der Nacht auf Sonntag.