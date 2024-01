„Auf dieser Strecke wird dir alles abverlangt“

Doch gegen die starken Sturmböen, die am Vormittag oben am Gipfel ihr Unwesen treiben, kann auch der 48-Jährige nichts machen. Die Gondel ist zu, nur mit zwei Pistenraupen geht es an den Fuß des Starthangs. Eine Rampe, von der es gefühlt kerzengerade hinuntergeht. Da hört man das Herz schlagen. „Da nicht nervös zu sein ist unmöglich. In vier Sekunden bist du bei 120 km/h. Schneller als viele Autos“, weiß Nicole Schmidhofer. Die ehemalige Weltmeisterin nimmt die Abfahrt, die sie kommende Woche mit der Kamera bezwingen wird, schon einmal genau unter die Lupe.