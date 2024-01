20-Jähriger unter Drogeneinfluss auf A1 unterwegs

Eine Streife der Autobahninspektion Anif wurde am Donnerstagabend auf einen Lenker aufmerksam, der auf der Westautobahn sehr langsam in Richtung Wien fuhr. Als die Polizei das Fahrzeug stoppte und einen Drogenschnelltest machte, schlug der positiv auf THC (Marihuana) an. Der Mann wurde dem Amtsarzt vorgeführt. Weil der 20-Jährige fahruntauglich war, musste er seinen Führerschein abgeben und wurde angezeigt.