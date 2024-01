Heftige Skiunfälle forderten mehrere Verletzte

Am Wiedersbergerhorn im Gemeindegebiet von Alpach kam es am Donnerstagnachmittag gleich zu zwei schweren Skiunfällen. Gegen 13.45 Uhr krachten eine 47-jährige Deutsche und ein bisher Unbekannter mit ihren Skiern zusammen. „Während der Skifahrer unverletzt geblieben sein dürfte, erlitt die 47-Jährige eine Verletzung am Oberarm“, heißt es seitens der Polizei. Die Frau wurde von der Pistenrettung erstversorgt und ins Bezirkskrankenhaus nach Kufstein gebracht.