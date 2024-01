15-Jährige auf Skipiste in Tirol verletzt

Mit Rettungshubschrauber in Klinik

In der Mittagspause wurden die Schmerzen der Deutschen immer schlimmer, sodass sie sich schließlich zur Pistenrettung begab und anschließend mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen wurde. Die Polizei Schwaz ersucht nun Zeugen des Unfalls bzw. den unbekannten Snowboarder, sich zu melden. Beschreibung des Snowboarders: Ca. 170 cm groß, deutschsprachig, bunte Jacke, einfarbige Hose, schwarzer Helm und er hat möglicherweise eine Verletzung an der rechten Schulter.