Tirolerin (14) bei Skiunfall tödlich verunglückt

Dramatische Szenen haben sich am Mittwoch im Skigebiet Rosshütte in Seefeld in Tirol abgespielt. Eine einheimische Skifahrerin (14) kam plötzlich von der Piste ab und krachte mit dem Kopf gegen einen Baum. Sie wurde von ihrem Vater (57) gefunden. Für das Mädchen kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb noch an der Unfallstelle.