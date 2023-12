Iran: „Mächtige Antwort an zionistischen Feind“

Am Montag war Sayyed Razi Mousavi, ein ranghohes Mitglied der Revolutionsgarden (IRGC), in einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus durch einen mutmaßlich Luftangriff Israels getötet worden. Der Offizier stand nicht in der Öffentlichkeit, wie üblich bei IRGC-Aktivitäten in Syrien.