Wenn Mensch und Tier über Grenzen Leben retten

Zwei Tourengeher wurden am Mittwoch auf dem Staller Sattel unter einer Lawine begraben, die in weiterer Folge bis auf die Langlaufloipe abging und dort noch zwei Langläufer unter sich begrub, das war die Übungsannahme der grenzüberschreitenden Lawineneinsatzübung mit 39 Bergrettern, einer Bergretterin und vier Hundesuchtrupps. „Im Zuge der regelmäßigen Übungen mit den Nachbarortsstellen hat die Bergrettung Antholz am Mittwoch diese Übung mit uns am Staller Sattel organisiert“, berichtet Siegfried Kristler, Obmann der Bergrettung Defereggental.