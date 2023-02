Lawinenübung Umbaltal: Retten über Grenzen hinaus

„Dafür wurden bereits in der Früh am simulierten Lawinenkegel zwei Menschen und neun Puppen eingegraben“, berichtet Siegfried Kratzer von der Bergrettung Prägaten. Vier Lawinenhunde waren kaum zu halten. „Die Leistung ist wirklich beachtlich. Die zwei eingegrabenen Personen konnten unter zwei Minuten gefunden werden“, so Kratzer. Dann ging es erfolgreich auf die Suche nach den neun verschütteten Puppen.