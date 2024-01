Cirque Noël bedient sich beim Spaghetti-Western

Kinoanleihen auch in zweiter Produktion

Auch in der zweiten Produktion, die der Cirque Le Roux heuer bei Cirque Noel in Graz zeigt, nimmt die französische Truppe Anleihen beim Kino. „A Deer in the Headlights“ vermischt auf fantastische Weise den Slapstick eines Louis de Funés mit der Retro-Ästhetik eines Wes Anderson und der Coolness eines Spaghetti-Western.