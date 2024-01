So verbrachten die Bullen ihre Ferien

Winterlich ging es dafür Mittelfeldspieler Mads Bidstrup an. Der Däne genoss mit Freundin Frida die Kulisse am Fuß des Matterhorns. Das kühle Nass genoss Zauberfuß Luka Sucic in Mittelamerika. Mit seiner Freundin streichelte der Kroate Delfine in Mexiko. Während die serbischen „Buddies“ Petar Ratkov und Strahinja Pavlovic in den Arabischen Emiraten weilten, ging es auch für Stürmer Fernando über den großen Teich, den Atlantik. Die „Rakete“ genoss die freien Tage in seinem Heimatland Brasilien.