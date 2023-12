Kritik an Super League - auch Bullen sind dagegen

Bullen dagegen

Auch Salzburg ist gegen die Super League, veröffentlichte ein Statement: „Der FC Red Bull Salzburg bekräftigt die Position, dass eine nachhaltige Zukunft des europäischen Fußballs nur durch die Zusammenarbeit der Vereine über die ECA in enger Partnerschaft mit der UEFA und der FIFA gesichert werden kann. Wir setzen uns klar für die Werte der europäischen Fußballgemeinschaft ein. Dazu gehören der Erhalt der nationalen Ligen und die Sicherung der Qualifikation für europäische Wettbewerbe durch die Leistung auf dem Platz. Darüber hinaus sehen wir in diesem Urteil des europäischen Gerichtshofs aktuell lediglich eine Legitimierung, jedoch keine zwangsläufige Einführung der Super League, die wir als Klub in keiner Weise befürworten.“