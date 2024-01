Nicht nur Meister Salzburg zieht es ins Warme

Davor geht es für alle Vereine aber noch ins Trainingslager. Die Bullen, die an Christopher Olivier (17) vom VFB Stuttgart stark interessiert sein sollen, zieht es wie 2023 nach Marbella. In Spanien stehen zwei Testspiele an – zunächst gegen Elversberg (13.1.), der zweite Gegner für den 19.1. wird momentan noch gesucht. Morgen und übermorgen finden im Trainingszentrum in Taxham die Leistungstests statt, ehe am Dreikönigstag das erste offizielle Teamtraining steigt.