Begehrte Kuchler nach Auftauphase furios

Nach einer überragenden Herbstsaison wecken die Spieler von Salzburger Liga-Winterkönig Kuchl Begehrlichkeiten. So bekundete unter anderem Westligist Wals-Grünau Interesse an Sabic, holte sich die Salzburger Austria indes eine Abfuhr bei Innenverteidiger Buchegger. Zum Einstieg in den Hallen-Klassiker UFC-Hallencup alias „Salzburger Stier“ in der Alpenstraße benötigte das dezimierte Team von Trainer Tom Hofer eine winterliche Auftauphase, ehe es seinem Ruf gerecht wurde.