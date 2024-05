Doch wieder er? „Bayern bohrt nochmal richtig“

Er werde nicht wechseln, sondern dort bleiben, wo er sich wohlfühlt und wo er sich den Fans verpflichtet fühlt: bei Brighton. Mit diesem (sinngemäßen) Statement hatte Chefcoach Roberto de Zerbi vor einigen Wochen die Herzen der Brighton-Fans höherschlagen lassen. Und doch könnte es anders kommen. Denn so sehr de Zerbi gern bleiben würde – zwischen ihm und dem Klubchef scheint‘s dezent zu krachen. Das jedenfalls will „Bild“-Reporter Christian Falk in Erfahrung gebracht haben. Und die Bayern, die auf diesen Umstand offenbar setzen. „Max Eberl will ihn unbedingt“, erklärte Falk in der Sendung „Bild Sport“. Demnach „bohrt Bayern da jetzt nochmal richtig.“