New York Knicks tun sich gegen Indiana schwer

Die Knicks wirkten in Indianapolis müde und kamen nicht ins Spiel, wovon ein 14:34 nach dem ersten Viertel zeugt. Der Rückstand betrug Anfang des vierten Viertels zwischenzeitlich sogar 43 Punkte. New York kam nur auf eine Trefferqoute von 33 Prozent aus dem Feld. Indianas erfolgreichster Spieler war Tyrese Haliburton mit 20 Punkten, sechs Rebounds und fünf Assists in nur 27 Minuten. Spiel fünf steigt in New York in der Nacht auf Mittwoch (MESZ).