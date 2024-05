Hamann: „Bayern muss über Kane-Verkauf nachdenken“

Es sind Aussagen, die für Aufsehen sorgen. Schließlich hat Kane in seiner ersten Saison beim Rekordmeister in 45 Pflichtspielen ganze 44 Tore erzielt. Eine beeindruckende Quote. Zudem wird der Engländer in München auch für seine Führungsqualitäten und seine menschliche Art geschätzt. Dennoch sieht Hamann den Stürmer kritisch.