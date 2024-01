900 Passagiere müssen Nacht auf Fähre verbringen

Die Fährverbindung zwischen Oslo und Kopenhagen ist sowohl unter Norwegern als auch unter Dänen beliebt, um einen Abstecher in die Hauptstadt des jeweils anderen Landes zu unternehmen. Die Fähre sollte eigentlich am Mittwochvormittag in Kopenhagen einlaufen, konnte dort wegen des schlechten Wetters aber nicht anlegen. Am Nachmittag befand sie sich im Öresund, der Meeresenge zwischen Dänemark und Schweden.