„Salzburger Stier“ feierte einen Auftakt nach Maß

Auftakt nach Maß bei der 41. Auflage des „Salzburger Stier“ - und das in vielerlei Hinsicht! Titelverteidiger Wals-Grünau gab sich in seiner Gruppe A überhaupt keine Blöße, tänzelte leichtfüßig und souverän in die Zwischenrunde. „Klar, wir wollen dieses Turnier wieder gewinnen“, betonte Julian Feiser, der vier der 17 Grünauer Tore schoss, damit auf gutem Weg ist, erneut auch die Torjägerkrone zu holen.