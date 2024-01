Klimawandel wirft ÖBB immer öfter aus den Schienen

„Wir haben in den vergangenen Jahren noch nie so viele Zugausfälle aufgrund von Unwettern gehabt wie im letzten August. Allein das Hochwasser in Tirol und Salzburg und massive Murenabgänge nach Gewittern führten zu 716 außerplanmäßigen Stopps durch höhere Wettergewalt. Wir beobachten die Ausfälle durch Extremwetterereignisse mit Sorge. Durch den Temperaturanstieg im Alpenraum kommt es auch vermehrt zu Böschungs- und Waldbränden, Gleisverwerfungen und einem Rückgang des Schutzwaldes durch Hitzestress“, schlägt ÖBB-Sprecher Bernhard Rieder Alarm.