Pannonische Thermen als Fitmacher fürs neue Jahr

Ideale Voraussetzungen im Burgenland

In der Therme gibt es keine freien Liegen mehr, ein Besuch ohne Vorreservierung ist nicht mehr möglich - hörte man am frühen Dienstagvormittag von der automatischen Telefonanlage der Sonnentherme Lutzmannsburg. Aber auch die St. Martins Therme & Lodge in Frauenkirchen oder die AVITA-Therme in Bad Tatzmannsdorf sind so gut, wie täglich in den Weihnachtsferien voll. Dementsprechend erfreut zeigen sich die Thermen auch mit der aktuellen Buchungslage. Das Burgenland biete die idealen Voraussetzungen, auch in wenig Zeit, ein Optimum an gesundheitsfördernder Wirkung für sich herauszuholen, sind sich die Betreiber einig.