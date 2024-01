AMS-Chef: Firmen halten Mitarbeiter auch in Flaute

Wenn die Konjunktur wieder anspringe, würde dies nicht gleich am Arbeitsmarkt sichtbar, sagte Kopf am Dienstag. Zuvor wurden die aktuellen Arbeitslosenzahlen präsentiert. Demnach waren mit Ende Dezember fast 400.000 Menschen beim AMS arbeitslos oder in Schulung gemeldet. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 7,8 Prozent. Kopf gab diesbezüglich zu bedenken, dass im Tourismus etwa alle zwei Jahre 40 Prozent der Beschäftigten woanders arbeiten würden, das sei eine Besonderheit.