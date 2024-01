Jugendsinfonieorchester Dornbirn mit neuem Leiter

Die weiteren Solisten des Konzertes, die alle im ersten Teil unter Ivo Warenitsch musizierten, waren Lehrer an der Dornbirner Musikschule. In einer „Reise rund ums Mittelmeer“ - so das Motto dieses Silvester- und Neujahrsprogrammes - spielte Aydin Balli auf der arabischen Oud als Solist mit dem Orchester ein bemerkenswertes Werk des Libanesen Marcel Khalife, 1950 geboren und von der UNESCO als „Künstler für den Frieden“ ausgezeichnet. Aydin Balli spielte auch die Bouzuki bei einer Orchestersuite nach „Alexis Sorbas“, das aufgrund der intensiven orchestralen Instrumentierung von Mikis Theodorakis nicht durchwegs begeisterte.