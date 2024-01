Hüttengast auf spektakuläre Weise ins Tal gebracht

Bergrettung kam mit Tourenski

Da in der Nacht in Tirol keine Notarzthubschrauber zur Verfügung stehen, alarmierte die Leitstelle Tirol die Bergrettung Sölden sowie Bergrettungsärzte. Die Einsatzmannschaft begab sich nach Vent und nahm vom Skigebiet Stablein aus mit Tourenski den Anstieg zur Hütte in Angriff. Nach rund 30 Minuten konnten die Bergretter die Hütte erreichen und den Patient erstversorgen. Mit dem Akja ging es anschließend zurück ins Skigebiet und von dort nach Vent.