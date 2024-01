Riccardo Muti dirigiert 2025 das Neujahrskonzert

Seit gestern steht es fest: Riccardo Muti, 82. Doyen der internationalen Dirigentenszene und noch immer voll Energie und Freude am Dirigieren, übernimmt 2025 die Leitung des Neujahrskonzerts im Musikverein. Muti, der den Klang der „Wiener“ über alles liebt und immer wieder als „unvergleichlich“ bezeichnet, ist längst „Neujahrskonzert-Routinier“: Er dirigierte es 1993, 1997, 2000, 2004, 2018 und zuletzt während der Pandemie 2021. In einer viel zitierten Ansprache im Konzert machte der Optimist der Welt damals Mut: „Wir glauben an die Botschaft der Musik, auch wenn Musiker als Waffen nur Blumen haben und keine Dinge, die töten“. Muti kommt jetzt Mitte Jänner im Rahmen eines Gastspiels der Chicago Symphony, deren Chef er von 2010 bis 2023 war, in den Musikverein. Als „Music Director Emeritus“ führt er in zwei Konzerten Werke von Philipp Glass, Strawinsky, Richard Strauss, Florence Price und Prokofjew auf (22., 23. Jänner). Und führt Vorbesprechungen für das Neujahrskonzert 2025.