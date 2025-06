„In Graz wurde ich als Dichter neu geboren“

Als französischsprachiger Autor sind Sie im Ausland berühmter als hier. Welche Beziehung haben Sie zu Graz?

Wenn ich in Frankreich oder Belgien bin, kenne ich tausende Leute und habe oft nicht die Ruhe zu schreiben. Aber Graz ist mein Schreibzimmer. Ich habe in Wahrheit zwei Heimaten: Wenn Kongo das Land ist, in dem ich auf die Welt kam und angefangen habe zu schreiben, dann in Graz meine literarische Heimat, hier wurde ich als Schriftsteller ein zweites Mal geboren.