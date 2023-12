„Ich bin mir sicher: Marco kommt stärker zurück!“

Die Abfahrt?

Unter anderem, ja - die war bislang nicht zufriedenstellend. Speziell Gröden war nicht gut, das habe ich auch klar angesprochen. Bei Vinc Kriechmayr geht mehr, auch Daniel Hemetsberger wurde in der Abfahrt bisher unter Wert geschlagen - im Super-G haben beide gezeigt, dass der Speed für ganz vorne absolut da ist. Dahinter schaut es in der Abfahrt leider dünn aus. Ausrufezeichen wie von Babinsky in Gröden oder von Haaser in Bormio gilt es, regelmäßiger zu liefern.