Kates Outfits kosteten heuer stolze 186.744 Euro

Kates Krönungs-Look am teuersten

Auch wenn ihre Garderobe 2023 etwas günstiger ausgefallen ist, handelt es sich laut britischer Zeitung um Kates zweitteuerste Jahr in Sachen Outfitwahl. Vor allem der Look, den die Prinzessin von Wales bei der Krönung von König Charles im Mai präsentiert hatte, treibt die Ausgaben dabei ordentlich in die Höhe.