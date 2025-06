Frau will nicht „Ozlem“ heißen, Klage scheitert

Die Frau wollte ihren Vornamen von „Ozlem“ in „Lemilia“ ändern, nachdem sie bereits ihren Nachnamen vom väterlichen in den mütterlichen geändert hatte. In ihrer Klage erklärte sie, dass ihr Vater ihre Mutter gezwungen habe, ihr den türkischen Vornamen „Ozlem“ zu geben, dass sie aber seit der Scheidung ihrer Eltern immer „Lemilia“ verwendet habe und dass Familie und Freunde sie so nennen würden.