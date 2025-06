Warum Roms Taxifahrer auf Toto Wolff sauer sind

„So langsam wie Mercedes“

Nicola Di Giacobbe, Sprecher der Taxi-Gewerkschaft Taxi Filmt-Cgil, zog Parallelen zwischen der aktuellen Lage von Wolffs Team und den Taxifahrern. „Wir fahren hier in Rom so langsam wie Mercedes“, scherzte Di Giacobbe. Er beklagte eine wesentliche Verschlechterung der Verkehrslage in der 3,5-Millionen-Einwohner-Metropole. „Wir sind die geschicktesten Piloten überhaupt. Die Verkehrslage in dieser Stadt ist aber katastrophal. Man braucht inzwischen 30 Minuten, um zwei Kilometer hinter sich zu bringen“, so Di Giacobbe.