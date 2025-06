Shiloh hat schon wieder einen neuen Namen!

Promi-Tochter will eigenen Weg gehen

Dass sich Shiloh mit der Namensänderung nun vom übergroßen Schatten ihrer berühmten Mutter lösen will, hat aber mit Sicherheit andere Gründe als das Ablegen des Namens Pitt. Vermutlich will sich „Shi“ einfach als Tänzerin und Choreografin ohne ihren berühmten Nachnamen durchstarten – und vor allem künstlerisch ihren eigenen Weg gehen!