Das waren Kates aufregendste Looks des Jahres

Dass Kate nicht umsonst als royale Stilikone gefeiert wird, beweist ein Blick auf die tollen Looks, die die Prinzessin von Wales in den vergangenen zwölf Monaten präsentiert hat. Ein absolutes Highlight in der Reihe der royalen Looks war aber eindeutig jenes Outfit, das Kate beim Staatsbesuch von Koreas Präsident und First Lady in London getragen hatte.