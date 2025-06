Dragovic: Nach Derbys „beschimpft und angespuckt“!

„In Belgrad müsste ich eine Woche zu Hause bleiben!“

„Mit Roter Stern habe ich nur ein Derby verloren, mit der Austria heuer gleich drei. Ich habe zu meinen Kollegen gesagt: Das einzig Gute daran ist, dass ich in Österreich auch nächste Woche noch auf die Straße gehen kann. In Belgrad müsste ich eine Woche zu Hause bleiben“, so Dragović bei „Von Spiel zu Spiel“ bei ServusTV On über die doch gehörig anders gearteten „Fan-Umgangsformen“ am Balkan.