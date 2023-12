Vorarlbergs Sportlerinnen hatten 2023 die Hosen an

Nina Ortlieb: Erst im Dezember 2022 feierte die Lecherin nach fast zweijähriger Verletzungspause ihr Weltcup-Comeback. Am 21. Januar stürzte sie in Cortina (It), drei Wochen später raste sie dann in Courchevel (Fra) zu WM-Silber in der Abfahrt. Im März gewann sie in Kvitfjell einen Super-G und feierte ihren zweiten Weltcupsieg, ehe sie sich im Dezember in St. Moritz das Schien- und Wadenbein brach.