Neujahrsgeschäft in Wien heuer unter Polizeischutz

Nach Weihnachten ist vor Silvester: Neujahrstände begegnen einem in der Wiener Innenstadt an fast jeder Ecke. Von klassischen Glücksbringern wie Glücksschweinen, Rauchfangkehrern und Hufeisen sind auch zahlreiche Neue dabei. Bei der jüngeren Generation am beliebtesten: Einhörner, Wichtel, Elfen und sogar Feen!