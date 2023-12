Maine lässt Trump nicht bei Vorwahl antreten

Am 19. Dezember hatte bereits das Oberste Gericht von Colorado Trump von den Vorwahlen ausgeschlossen. Er ist damit der erste Kandidat in der Geschichte der USA, der wegen Aufruhrs als nicht wählbar für die Präsidentschaft gilt. Der Ex-Staatschef will allerdings gegen das Urteil des Obersten Gerichtshofs von Colorado berufen. Die Republikanische Partei von Colorado reichte am Mittwoch eine eigene Berufung beim Obersten Gerichtshof ein.