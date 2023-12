Trump erzielte Erfolg vor Gericht in Michigan

Inhaltlich wurden die Vorwürfe nicht geprüft. Wie berichtet, hatte das Oberste Gericht in Colorado vergangene Woche geurteilt, dass Trump wegen seiner Rolle im Zusammenhang mit dem Sturm auf das Kapitol am 6. Jänner 2021 für das Präsidentenamt nicht geeignet sei und daher nicht an der Vorwahl teilnehmen könne. In Michigan sagte Richterin Elizabeth Welch jetzt, dass das Wahlgesetz in diesem US-Bundesstaat grundlegende Unterschiede habe im Vergleich zu jenem in Colorado. Dort müssten Kandidatinnen und Kandidaten „geeignet“ sein, in Michigan gebe es keine ähnliche Bestimmung im Gesetz.