Melania fehlt auf Weihnachtsfoto der Trumps

Nur wenige Auftritte in den letzten Wochen

Die gebürtige Slowenin wurde länger nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen - zuletzt hatte sie Ende November am Begräbnis der ehemaligen First Lady Rosalynn Carter teilgenommen, am 1. Dezember war sie bei einer Einbürgerungsfeier in Washington zugegen. Doch Trumps Sprecher versicherten, dass sie den bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf an der Seite ihres Mannes verbringen werde. Es seien „hochkarätige, diplomatische Auftritte“ geplant, ließen die Wahlkämpfer wissen.