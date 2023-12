Weißhaidinger und Hudson Leichtathleten des Jahres

Weißhaidinger erfüllte sich heuer seinen Traum vom ersten 70-m-Wurf und belegte bei der WM in Budapest den siebenten Platz. Der 31-Jährige war mit seinen 70,68 m von Schwechat sowohl in der Europa- als auch in der Weltrangliste zum Jahresende 2023 Vierter. „Der neunte Sieg in Serie, ich fühle mich sehr geehrt, bin sehr stolz. Das ist echt ein Hammer“, meinte Weißhaidinger, der sich allerdings nur hauchdünn vor Sprint-Ass Markus Fuchs durchsetzte (mit 54,22 zu 53,81 Punkten). Markus Fuchs hatte bei der Hallen-EM in Istanbul den sensationellen siebenten Platz belegt. In Eisenstadt verbesserte er zudem seinen eigenen 100-m-Rekord auf grandiose 10,08 Sekunden, konnte aber bei der WM als 46. nicht mehr an diese Klasse herankommen. Markus Fuchs erhielt bei der Wahl von der Öffentlichkeit große Unterstützung. Ein paar Stimmen mehr - und er hätte sogar Lukas Weißhaidinger hinter sich gelassen.