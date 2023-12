Nach Konzert: Zeitmesser verzweifelt gesucht

„Ich möchte Ihnen von einem für mich enttäuschenden Vorfall berichten“, so beginnt Barbara B. ihre Zeilen an die Ombudsfrau. Beim Konzert von André Rieu in der Wiener Stadthalle am Freitag, den 10. November 2023 habe sie ihre Armbanduhr verloren, „ganz am Ende der Show, vorne beim Applaudieren vor der Bühne“.