Heimische Politik gönnte sich ein deutliches Plus

In Oberösterreich (29,4), der Steiermark (27,7) und Salzburg (8,2) lag das Plus bei mehr als acht Prozent. Das Burgenland hat seine Subventionen (4,5) um 6,7 Prozent erhöht, der Bund um 6,2 Prozent auf 71,3 Millionen Euro. Davon erhalten knapp die Hälfte die Parteien, 26,3 Millionen die Parlamentsklubs und 10,5 Millionen Euro die politischen Akademien. Am geringsten fiel der Anstieg der Fördermittel in Kärnten aus (plus 1,6 Prozent auf 9,6 Millionen Euro).