Nur ein Bundesland friert Politiker-Gehälter ein

In Oberösterreich soll die Steigerung von 4,85 Prozent auch für Landes- und Gemeindepolitikerinnen und -politiker gelten. Die oberösterreichische Volkspartei habe gemeinsam mit den Freiheitlichen einen entsprechenden Dringlichkeitsantrag für die am Dienstag beginnende Landtagssitzung eingebracht. Grüne und NEOS hätten bereits Zustimmung signalisiert, teilte der oberösterreichische ÖVP-Klubobmann Christian Dörfel am Montag mit. Diese Anpassung, die immer noch deutlich unter der Inflationsrate liege, sei ein motivierendes Signal für jene, die in der Landes- und Gemeindepolitik Verantwortung tragen, so Dörfel weiter.