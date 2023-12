Arbeiter (58) nach Sturz in Werkshalle reanimiert

Nach Dienstschluss hielt sich der 58-jährige Arbeiter noch in der Werkshalle in Debant auf, als gegen 19.15 Uhr das Unglück passierte. Der Mann stürzte aus bislang unbekannter Ursache in der unbeleuchteten Werkstatt in eine Montagegrube und zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu.