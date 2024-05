Wörthersee-Stadion von Fan-Rowdys arg verwüstet

Schlägereien und Zerstörung

Die Hütteldorfer Anhänger hatten nach dem verlorenen Cup-Finale am Mittwoch gegen Sturm Graz (1:2) sich nicht nur untereinander die Köpfe eingeschlagen, einem nicht involvierten Klagenfurter Zuseher die Nase gebrochen – nein, sie musten auch noch das Inventar zerstören: So wurden am Oberrang hunderte Sessel demoliert oder komplett ausgerissen – bei der Begehung der „Krone“ möchte man meinen, hier hätte Krieg geherrscht.